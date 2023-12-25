В столице Ингушетии провели турнир по хоккею среди детских команд

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, по итогам игр среди четырех команд-участниц места распределились следующим образом: «Ахмад», г. Грозный — 4-е место, «Наследие», г. Ставрополь — 3-е место, «Эрзи», г. Назрань — 2-е место, «Асса», г. Магас — 1-е место.

В финале юные мастера хоккея из команды «Асса» разгромили соперников со счетом 7:0. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского хоккейного центра. Отмечается, что данный турнир планируют проводить ежегодно.