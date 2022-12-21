В столице Ингушетии проводят конкурс на лучшее граффити на старом трансформаторе

Как сообщили в Комтуризма Ингушетии, тема — свободная, материалы необходимо использовать свои, нанесение должно быть качественным, насколько это возможно.

Первые пять участников, которые напишут на почту asakeli@ya. ru, примут участие в конкурсе. По итогам голосования победитель получит денежное вознаграждение.

«Ваш рисунок останется в истории Магаса и у вас есть возможность выиграть 20 тысяч рублей», — заявили в туристическом ведомстве региона.

Встреча с участниками конкурса состоится 22 декабря в 11:00 на улице Озиева (неподалеку от «Артис Плазы»).