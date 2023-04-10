В столице Ингушетии в День Победы пройдет акция «Бессмертный полк»

Почтить память своих предков — участников ВОВ, выйдут тысячи жителей республики, представители общественных организаций, органов власти, национально-культурных общин. В День Победы на Мемориале памяти и славы в Назрани состоится памятное мероприятие, а в столице региона пройдет праздничный концерт, на котором будут звучать песни военных лет

По информации Минкультуры, всего запланировано более 100 мероприятий в городах и селах республики. С 1 по 9 мая в районных и сельских домах культуры намечено проведение литературно-музыкальных композиций творческих коллективов. Запланированы тематические выставки в Национальной библиотеке.

6 мая в ДК сельского поселения Плиево Назрановского района состоится республиканский фестиваль патриотической песни «Нас песня к Победе вела». В музеях республики пройдут фотодокументальные выставки, выставка живописных и графических работ художников Ингушетии, различные акции.

Открытые общешкольные мероприятия, классные часы и «Уроки мужества» планируется провести во всех общеобразовательных учреждениях в целях воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, уважения к Отечеству.