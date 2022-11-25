Акция

В столице Ингушетии завершился второй этап профилактической операции «Дети России»

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В лицее города Магаса завершился второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2022».

Цель акции — профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. В ней приняли участие врач-нарколог республиканского наркологического диспансера Ахмед Евлоев, нарколог-психиатр Адам Ваделов, инспектор ПДН ОМВД по городу Магас Хава Плиева, секретарь антинаркотической комиссии города Яха Опиева.

Как сообщает Телеграм-канал мэрии, перед школьниками выступили с лекциями о вреде употребления наркотических средств, привели реальные примеры о негативном влиянии наркотиков на организм человека.

Напомним, что акция «Дети России» направлена на борьбу с наркоманией среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомлённости населения о последствиях употребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством РФ за их незаконный оборот.

Учащиеся и педагоги поблагодарили организаторов за встречу и полученную информацию.

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