В структуре мэрии Сунжи появился новый отдел опеки и попечительства
По решению городского совета депутатов Сунжи в администрации образован новый отдел опеки и попечительства, сообщил газете «Ингушетия» представитель органа местного самоуправления.
«Ранее полномочия органов опеки и попечительства осуществлялись одноименным отделом социальной политики», — сказал собеседник.
По его словам, начальником отдела назначен Суламбек Ганиев, который ранее возглавлял городской стадион.
Основная задача службы — защита прав детей и других категорий граждан, нуждающихся в опеке или попечительстве.
Мэр города Аслан Умаров отметил, что работу по вопросам опеки и попечительства нужно проводить на надлежащем уровне при взаимодействии с заинтересованными должностными лицами и структурами.