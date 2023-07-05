Муниципалитет

В структуре мэрии Сунжи появился новый отдел опеки и попечительства

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По решению городского совета депутатов Сунжи в администрации образован новый отдел опеки и попечительства, сообщил газете «Ингушетия» представитель органа местного самоуправления.

«Ранее полномочия органов опеки и попечительства осуществлялись одноименным отделом социальной политики», — сказал собеседник.

По его словам, начальником отдела назначен Суламбек Ганиев, который ранее возглавлял городской стадион.

Основная задача службы — защита прав детей и других категорий граждан, нуждающихся в опеке или попечительстве.

Мэр города Аслан Умаров отметил, что работу по вопросам опеки и попечительства нужно проводить на надлежащем уровне при взаимодействии с заинтересованными должностными лицами и структурами.

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