В Сунженском районе Ингушетии прошло мероприятие, посвященное Идрису Базоркину

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В третьей школе сельского поселения Нестеровское прошло мероприятие, посвященное выдающемуся писателю и общественному деятелю Ингушетии Идрису Муртузовичу Базоркину, которого ценят и чтут в республике.

В ходе мероприятия, которое подготовила и провела учитель ингушского языка и литературы Зухра Евлоева, учащихся 6-го класса познакомили с творчеством литератора.

Как сообщили в администрации Сунженского района, ребята прочитали стихотворения и спели песни на ингушском и русском языках, показали мини-инсценировку, используя старинный быт ингушей, а также станцевали национальные танцы. Кроме того, в школьной библиотеке была организована книжно-иллюстративная выставка, посвященная творческой деятельности Базоркина.

На мероприятии царила доброжелательная атмосфера, доска была красочно оформлена фотоматериалом, шарами и цветами. На открытии присутствовали гости: директор школы Анджела Гулиева, заместитель директора по воспитательной работе Роза Эльдиева, учителя-предметники и родители учащихся.

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