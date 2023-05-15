В Сунженском районе Ингушетии прошло мероприятие, посвященное Идрису Базоркину

В ходе мероприятия, которое подготовила и провела учитель ингушского языка и литературы Зухра Евлоева, учащихся 6-го класса познакомили с творчеством литератора.

Как сообщили в администрации Сунженского района, ребята прочитали стихотворения и спели песни на ингушском и русском языках, показали мини-инсценировку, используя старинный быт ингушей, а также станцевали национальные танцы. Кроме того, в школьной библиотеке была организована книжно-иллюстративная выставка, посвященная творческой деятельности Базоркина.

На мероприятии царила доброжелательная атмосфера, доска была красочно оформлена фотоматериалом, шарами и цветами. На открытии присутствовали гости: директор школы Анджела Гулиева, заместитель директора по воспитательной работе Роза Эльдиева, учителя-предметники и родители учащихся.