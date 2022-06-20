В Сунженском районе Ингушетии усилили земельный контроль

Глава района Магомед Дзейтов, сообщила его пресс-служба, дал поручение ежедневно проводить мероприятия по выявлению фактов самовольного захвата земли и по результатам составлять материалы в соответствии со статьёй 7.1 КоАП РФ.

Дзейтов отметил, что проблема самовольных захватов земельных участков взята на особый контроль Главой Республики Ингушетия и будут предприняты все необходимые действия, направленные на оперативную работу по данному вопросу.