Самозахваты

В Сунженском районе Ингушетии усилили земельный контроль

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В Сунженском районе Ингушетии усилили земельный контроль и работу в отношении граждан, незаконно и самовольно завладевших земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.

Глава района Магомед Дзейтов, сообщила его пресс-служба, дал поручение ежедневно проводить мероприятия по выявлению фактов самовольного захвата земли и по результатам составлять материалы в соответствии со статьёй 7.1 КоАП РФ.

Дзейтов отметил, что проблема самовольных захватов земельных участков взята на особый контроль Главой Республики Ингушетия и будут предприняты все необходимые действия, направленные на оперативную работу по данному вопросу.

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