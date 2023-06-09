Сход

В Сунженском районе Ингушетии жители трех сел собрались на сход

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На сходе граждан сельских поселений Алкун, Мужичи и Галашки обсудили вопросы проведения весеннего призыва на срочную службу и на военную службу по контракту.

Как сообщили в администрации Сунженского района, кроме того, участники схода жителей трех сел в Алкуне говорили о недопущении возникновения межтейповых конфликтных разногласий, связанных с исторической принадлежностью родовых башен на территории Ингушетии.

Также до граждан организаторы мероприятия довели информацию о необходимости регистрации права собственности незарегистрированных объектов недвижимости и своевременной оплаты за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

 

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