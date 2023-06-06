В торговом доме «Ковчег» в Ингушетии произошел пожар
В торговом доме «Ковчег» в городе Назрани произошел пожар, никто не пострадал, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по Ингушетии.
Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по республике в 20:46 мск 5 июня.
По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение на 3-м этаже четырехэтажного ТД. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.
На тушение пожара привлекались силы и средства главного управления МЧС по региону в количестве 37 человек, а также 11 единиц техники и сотрудники ПСО «Эрзи». Причина и обстоятельства происшедшего устанавливаются.