В торговом доме «Ковчег» в Ингушетии произошел пожар

Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по республике в 20:46 мск 5 июня.

По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение на 3-м этаже четырехэтажного ТД. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.

На тушение пожара привлекались силы и средства главного управления МЧС по региону в количестве 37 человек, а также 11 единиц техники и сотрудники ПСО «Эрзи». Причина и обстоятельства происшедшего устанавливаются.