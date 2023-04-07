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В УФСБ подтвердили задержание одного из подозреваемых в нападениях на полицейских в Ингушетии

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Правоохранительные органы задержали подозреваемого в вооруженных нападениях на сотрудников силовых структур, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе УФСБ по региону.

«Оперативным штабом в Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции задержан житель г. Малгобека Боков А. Б., 11.11.2001 г. р.», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что по имеющимся данным задержанный является членом бандгруппы, причастной к нападению на сотрудников правоохранительных органов.

В отношения Бокова проводятся необходимые следственные действия.

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