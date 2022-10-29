В управлении национальной гвардии по Ингушетии отметили юбилей вневедомственной охраны

Личному составу довели поздравления от руководства ведомства всех уровней, здесь же наградили отличившихся сотрудников, работников и ветеранов управления вневедомственной охраны региона.

«Огромное подразделение с очень глубокой и разнообразной историей, невероятно важное звено общественной безопасности в Республике Ингушетия, а также замечательный коллектив и настоящие профессионалы — это лишь малая часть того, как можно охарактеризовать сегодняшнюю вневедомственную охрану в день ее 70-летия со дня образования», — подчеркнул Александр Нечипуренко.

Начало службе вневедомственной охраны положило вышедшее 29 октября 1952 года постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств».

Решением Совета Министров СССР на милицию стала возлагаться охрана объектов торговли, а также некоторых учреждений и предприятий промышленности.

Отметим, что сегодня подразделения вневедомственной охраны осуществляют свою деятельность в форме федеральных государственных казенных учреждений, что позволяет им заключать договоры на охрану объектов и квартир граждан и полноценно участвовать в гражданско-правовых отношениях с собственниками охраняемого имущества.

Под надежной защитой сотрудников вневедомственной охраны национальной гвардии находится более 1 миллиона 200 тысяч объектов различных форм собственности. Ежедневно заступая на посты и маршруты патрулирования, личный состав службы вносит существенный вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности.