Юбилей

В управлении национальной гвардии по Ингушетии отметили юбилей вневедомственной охраны

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В управлении национальной гвардии по Ингушетии отметили 70-летие вневедомственной охраны. В мероприятии принял участие заместитель начальника ведомства полковник полиции Александр Нечипуренко, руководитель регионального управления вневедомственной охраны Беслан Костоев, заслуженный ветеран и первый начальник подразделения полковник милиции в отставке Мурад Гиреев, а также сотрудники и ветераны.

Личному составу довели поздравления от руководства ведомства всех уровней, здесь же наградили отличившихся сотрудников, работников и ветеранов управления вневедомственной охраны региона.

«Огромное подразделение с очень глубокой и разнообразной историей, невероятно важное звено общественной безопасности в Республике Ингушетия, а также замечательный коллектив и настоящие профессионалы — это лишь малая часть того, как можно охарактеризовать сегодняшнюю вневедомственную охрану в день ее 70-летия со дня образования», — подчеркнул Александр Нечипуренко.

Начало службе вневедомственной охраны положило вышедшее 29 октября 1952 года постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств».

Решением Совета Министров СССР на милицию стала возлагаться охрана объектов торговли, а также некоторых учреждений и предприятий промышленности.

Отметим, что сегодня подразделения вневедомственной охраны осуществляют свою деятельность в форме федеральных государственных казенных учреждений, что позволяет им заключать договоры на охрану объектов и квартир граждан и полноценно участвовать в гражданско-правовых отношениях с собственниками охраняемого имущества.

Под надежной защитой сотрудников вневедомственной охраны национальной гвардии находится более 1 миллиона 200 тысяч объектов различных форм собственности. Ежедневно заступая на посты и маршруты патрулирования, личный состав службы вносит существенный вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности.

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