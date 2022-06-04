«Жители республики вносят значимый вклад в укрепление потенциала нашего государства, активно участвуют в решении ключевых общенациональных задач. Они искренне любят свою малую родину, по праву гордятся созидательными свершениями представителей старших поколений, бережно хранят и приумножают славные вековые традиции», — цитирует Мативенко senatinform.

По словам главы палаты регионов, в Ингушетии сегодня совершенствуются механизмы поддержки предпринимательских инициатив, многое делается для развития приоритетных отраслей промышленности и сельского хозяйства. В регионе уделяется внимание совершенствованию систем здравоохранения и образования, модернизации жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктур, повышению туристско-рекреационной привлекательности.

«Уверена, что жители Ингушетии будут и в дальнейшем всемерно способствовать ее процветанию. Пусть юбилей республики станет точкой отсчета для новых достижений и ярких побед», — подчеркнула Матвиенко.