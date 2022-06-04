Поздравление

Валентина Мативенко: Ингушетия — надежный оплот России на Кавказе

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Валентина Матвиенко

Ингушетия — надежный оплот России на Кавказе, древняя гостеприимная земля с замечательным культурно-историческим наследием, отметила председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко в поздравлении с 30-летием образования республики Главе региона Махмуд-Али Калиматову и спикеру Народного собрания Магомету Тумгоеву.

«Жители республики вносят значимый вклад в укрепление потенциала нашего государства, активно участвуют в решении ключевых общенациональных задач. Они искренне любят свою малую родину, по праву гордятся созидательными свершениями представителей старших поколений, бережно хранят и приумножают славные вековые традиции», — цитирует Мативенко senatinform.

По словам главы палаты регионов, в Ингушетии сегодня совершенствуются механизмы поддержки предпринимательских инициатив, многое делается для развития приоритетных отраслей промышленности и сельского хозяйства. В регионе уделяется внимание совершенствованию систем здравоохранения и образования, модернизации жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктур, повышению туристско-рекреационной привлекательности.

«Уверена, что жители Ингушетии будут и в дальнейшем всемерно способствовать ее процветанию. Пусть юбилей республики станет точкой отсчета для новых достижений и ярких побед», — подчеркнула Матвиенко.

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