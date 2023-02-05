Госдолг

Власти Ингушетии намерены погасить госдолг в I квартале этого года

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Власти Ингушетии намерены погасить госдолг в первом квартале текущего года. Об этом в своем Телеграм-канале написал Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, регион находится в лидерах по снижению госдолга с самым низким показателем среди субъектов СКФО — 2,4 млрд руб.

«Мы впервые за последние три года смогли довести кредиторскую задолженность бюджета республики до отметки ниже 1,3 млрд рублей. В течение трех лет мы шли к этому, постепенно снижая долговую нагрузку на региональный бюджет», — отметил Калиматов.

Он напомнил, что для этой цели был принят ряд мер. «Сегодня эта работа дала свои результаты. Остаток в 0,778 млрд рублей будет погашен в первом квартале 2023 года. Таким образом, республика полностью выплатит долги по бюджетным мерам принуждения. Тогда мы сможем говорить о стабилизации в региональной финансово-бюджетной сфере, уверенно планировать и реализовывать новые проекты», — подчеркнул Глава Ингушетии.

Ранее СМИ со ссылкой на Минфин России сообщали, что объем государственного долга субъектов СКФО по итогам 2022 года составил 71,5 млрд рублей.

Наименьший размер госдолга отмечен в Ингушетии — 2,4 млрд рублей (+26,3%, в 2021 году — 1,9 млрд рублей).

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