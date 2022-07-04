Власти Ингушетии намерены снизить общий долг региона на 2 млрд рублей к 2023 году

«С 2019 года мы начали серьезную работу по снижению общего долга региона, сюда входят и меры бюджетного принуждения, и кредиторская задолженность, а также госдолг. Общая сумма составляла 11,8 млрд рублей, но благодаря всем усилиям его удалось снизить в текущем году до 6,3 млрд рублей, а к началу 2023 года мы планируем, что сможем снизить общую задолженность до чуть более 4 млрд рублей», — цитирует Главу республики Махмуд-Али Калиматова ТАСС.

По его словам, также республика уйдет от мер бюджетного принуждения, что позволит региону принимать участие в различных проектах.

«Таких результатов удалось достичь благодаря экономии и наведению порядка в бюджетной сфере. Надеюсь, эти и другие меры позволят нам в ближайшие годы полностью закрыть вопрос с долгами и развиваться», — отметил руководитель субъекта.

В октябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности региона. После этого в некоторых СМИ назвали республику банкротом, попавшим под внешнее управление. Однако в Минфине Ингушетии пояснили, что слова о том, что регион переходит во внешнее управление, не соответствуют действительности и оснований для беспокойства у населения нет