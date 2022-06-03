Хадж

Власти Ингушетии оптимизируют расходы на хадж-2022

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел совещание по подготовке и организации хаджа. В частности, речь шла об оптимизации расходов для жителей Ингушетии на проживание и питание во время хаджа, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«Я понимаю, что у нас был перерыв в 2 года, связанный с пандемией. Понимаю, что квот предоставлено меньше, а желающих много, но это не должно сказаться на обеспечении безопасного паломничества с соблюдением всех мер предосторожности для жителей республики», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он призвал курирующих лиц, учитывая значимость предстоящего мероприятия, отнестись к данному вопросу с двойной ответственностью, так как это является не только их работой, но и богоугодным делом.

Министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Ваха Беков сообщил, что АНО «Комитет духовно-нравственного и патриотического просвещения Республики Ингушетия» совершил ранее рабочую поездку в рамках подготовки хаджа в интересах жителей республики.

«Представителями комитета проведены переговоры с владельцами гостиниц по оптимизации расходов на проживание и питание во время хаджа. В результате удалось снизить предстоящие затраты и ввести дополнительный транспортный маршрут», — добавили в пресс-службе.

Таким образом, в настоящее время желающие совершить поклонение в святых для мусульман местах могут воспользоваться несколькими путями следования: авиарейсом «Тбилиси — Джидда» со стоимостью поездки и проживания $5200; авиарейсом «Минеральные Воды — Дубай», далее на автобусе (время в пути 26 часов), стоимостью поездки и проживания $4800; авиарейсом «Минеральные Воды — Дубай — КСА», стоимость которого составит $5400 за поездку и проживание.

Всего на регион выделено 580 квот, большая часть которых уже распределена. Первый вылет запланирован на 23 июня. Также традиционно паломников будут сопровождать 3 врача, расходы на переезд и проживание которых на себя возьмет руководство республики.

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