Власти Ингушетии рассчитывают на развитие грузовых авиаперевозок в страны Ближнего Востока

«Надеемся, что в скором будущем мы получим статус международного аэропорта. Планируем не только пассажирские перевозки, мы надеемся на большие грузовые перевозки между странами Ближнего Востока — это Ирак, Иран, Турция. Это тоже ниша, которая дает прибыль и доход в бюджет республики», — отметил Сластенин.

По его словам, работа по приданию международного статуса аэропорту «Магас» имени Суламбека Осканова находится в завершающей стадии.

«Сейчас эти документы находятся в правительстве России, проходят согласование. Был выставлен ряд требований от специальных служб — пограничной и таможенной. Мы сейчас выполняем их условия», — пояснил глава регионального кабинета министров.

Аэропорт Магас расположен в 30 км к северо-востоку от столицы республики — Магаса. В него входит аэровокзал с необходимыми помещениями и оборудованием для пограничного, иммиграционного, таможенного, ветеринарного и санитарно-карантинного контроля, предусмотренного для пункта пропуска через государственную границу России.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что в первом полугодии 2022 года будут запущены новые авиарейсы в Самару, Сочи и Тюмень.

«Переговоры по запуску новых рейсов были начаты еще в 2019 году до начала пандемии. Нами делался упор на самые востребованные маршруты, у нас много студентов и уроженцев республики, проживающих, работающих в других регионах, и новые направления облегчат им жизнь. С 1 апреля 2022 года будет запущен еженедельный рейс в Тюмень, а с 1 мая из аэропорта «Магас» появится прямой рейс в Самару, куда будут совершатся полеты дважды в неделю. А уже с началом летнего туристического сезона в июне между Ингушетией и Сочи дважды в неделю будут совершаться прямые полеты», — сказал Калиматов.