Власти Ингушетии увеличат количество мест в Доме ветеранов с 80 до 130

«Единственный в регионе социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов, расположенный в сельском поселении Сурхахи, будет расширен. Строили мы его в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», — написал руководитель региона в своем Телеграм-канале.

По словам Калиматова, в следующем году начнут строить еще один новый корпус на 50 мест. Упор будет делаться на создание комфортных условий для ветеранов и инвалидов.

Как отметил Глава республики, после запуска нового здания в учреждении будет доступно 130 мест для отдыха и реабилитации пожилых людей и инвалидов.

В прошлом году была увеличена вместимость Дома ветеранов до 80 мест за счет строительства нового корпуса. Но этого оказалось недостаточно, в связи с большим количеством желающих пройти оздоровление. Порой очередь может достигать более 800 человек. Глава Ингушетии отметил тот факт, что посетители, один раз побывавшие по путевке в лечебнице, подают повторную заявку.

Главное преимущество Дома ветеранов — он расположен в живописнейшем месте в Назрановском районе.