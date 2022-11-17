Власти Ингушетии увеличат количество мест в Доме ветеранов с 80 до 130
Власти Ингушетии решили построить в будущем году новый корпус единственного в регионе социально-оздоровительного центра для пожилых людей в Назрановском районе. Об этом сообщил Глава республики Махмуд-Али Калимиатов.
«Единственный в регионе социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов, расположенный в сельском поселении Сурхахи, будет расширен. Строили мы его в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», — написал руководитель региона в своем Телеграм-канале.
По словам Калиматова, в следующем году начнут строить еще один новый корпус на 50 мест. Упор будет делаться на создание комфортных условий для ветеранов и инвалидов.
Как отметил Глава республики, после запуска нового здания в учреждении будет доступно 130 мест для отдыха и реабилитации пожилых людей и инвалидов.
В прошлом году была увеличена вместимость Дома ветеранов до 80 мест за счет строительства нового корпуса. Но этого оказалось недостаточно, в связи с большим количеством желающих пройти оздоровление. Порой очередь может достигать более 800 человек. Глава Ингушетии отметил тот факт, что посетители, один раз побывавшие по путевке в лечебнице, подают повторную заявку.
Главное преимущество Дома ветеранов — он расположен в живописнейшем месте в Назрановском районе.