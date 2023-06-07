Власти Ингушетии выделят 34 млн рублей на строительство котельной для перинатального центра
Из резервного фонда правительства Ингушетии, по поручению Главы региона Махмуд-Али Калиматова, будет выделено 34 млн рублей на строительство котельной для республиканского перинатального центра.
«Минстрой республики сейчас занимается сбором материала для обоснования необходимости выделения этих средств. Это не окончательная сумма расходов, нужно еще проложить инженерные сети и подключить учреждение. А их стоимость мы сможем определить только после разработки проектно-сметной документации», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.
Он отметил, что больница не первый год испытывает трудности в связи с отсутствием собственного отопительного комплекса и решение этой проблемы относится к первоочередным задачам.
«Более того, у медучреждения нет даже пищеблока и прачечной, изначально предусмотренных в проекте перинатального центра. Их отсутствие в учреждении здравоохранения, где пациентами являются женщины и новорожденные дети, — это из ряда вон выходящая ситуация. И ее срочным образом надо решать. Вопрос строительства котельной практически решился. До начала отопительного сезона в этом году котельная должна быть уже готова», — подчеркнул Глава.
«Продолжаем искать возможности для строительства пищеблока и прачечной для перинатального центра», — добавил он.
Напомним, первый перинатальный центр, общей стоимостью более 2 млрд рублей, был построен в рамках республиканской целевой программе «Модернизация здравоохранения Республики Ингушетия». Его открыли в июне 2017 года.
Центр рассчитан на 130 коек и 100 посещений в смену. Сообщалось, что для нужд медучреждения закуплено более 1,5 тыс. единиц оборудования и инвентаря, в том числе аппараты для выхаживания новорожденных, реанимации и интенсивной терапии.