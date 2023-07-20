Последствия стихии

Власти Карабулака Ингушетии оказали помощь пострадавшей от подтопления семье

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Власти Карабулака Ингушетии оказали помощь пострадавшей от подтопления семье, сообщили в мэрии города.

В администрацию муниципалитета на днях с просьбой о помощи обратилась жительница 4-го микрорайона города Аида Тункаева.

Во время ливневых дождей потоки струящейся по улице воды проникли в щитовой дом, в котором заявительница проживает вместе с двумя своими малолетними детьми и мужем-инвалидом. Стихия повредила жилое помещение, испортилась вся мебель.

Отмечается, что сотрудники городской администрации оценили ситуацию на месте, пострадавшей от непогоды семье оказана материальная поддержка.

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