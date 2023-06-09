Власти Назрани отреагировали на жалобы жителей на отсутствие воды

«Восстановлением водоснабжения на указанном участке занимается водоканал Ингушетии, так как вышедшее из строя оборудование на балансе этой организации», — пояснил представитель мэрии.

Как отметил собеседник издания, по информации водоканала, возобновление подачи питьевой воды в Насыр-Кортском округе ожидается в течение дня.

Ранее жители упомянутого округа пожаловались газете «Ингушетия» на отсутствие воды и нежелание работников ответственных служб решить их проблему оперативно. Причиной ее отключения стала неисправность трансформатора на насосной станции. Люди уже третьи сутки остаются без живительной влаги.

Напомним, власти закупили полтора десятка насосных агрегатов, а в течение двух недель в регион из Белоруссии должны поступиться еще около 20 погружных насосов для водозаборов в целях решения проблем нехватки воды в летний период.