Озеленение

Власти Назрани провели работу по озеленению города

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В Назрани провели масштабную работу по озеленению общественных городских пространств.

Как сообщили в мэрии, эту работу начали весной, и уже к лету город украшают яркие клумбы цветов.

Всего в муниципалитете высажено более 50 тыс. цветов: бархатцев, петуний, колеусов и других. На видео уже распустившиеся цветы, за которыми в ежедневном режиме ухаживают ответственные рабочие бригады. Кроме того, имеется несколько зон, где высажены многолетние растения и газон.

«Озеленение города и покос травы — неотъемлемая часть работы по созданию комфортного пространства», — отметил мэр Урусхан Евлоев.

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