Власти помогут восстановить поврежденное при перестрелке с бандгруппой жилье в Ингушетии

«Режим контртеррористический операции в районе не завершен, по его окончании будет проведена работа по обследованию пострадавших домовладений, составлены акты и приняты соответствующие меры поддержки», — сказал представитель муниципалитета.

По его словам, посредством соцсетей житель Зязиков-Юрт Мурзабеков обратился к властям с просьбой оказать помощь в восстановлении поврежденного при боестолкновении с членами банды жилья в ночь на 6 апреля в упомянутом населённом пункте.

Ранее источник газеты «Ингушетия» сообщал, что всего после обстрелов полицейских в Северной Осетии и Ингушетии в марте и апреле в розыск объявили шестерых местных жителей. 29 марта в Карабулаке найден труп члена банды Эльдиева, скончавшегося от огнестрельного ранения.

По данным управления ФСБ России по Ингушетии, в селе Аки-Юрт в заброшенном доме обнаружен труп неустановленного мужчины, внешне схожего с Коттоевым М. А-Г., 1997 года рождения. В ходе осмотра места происшествия нашли автомат Калашникова калибра 7,62 мм, подствольный гранатомет ГП-25 с боеприпасами к нему, гранаты Ф-1.

7 апреля был задержан 21-летний житель Малгобека Амир Боков, по предварительным данным, он является членом этой бандгруппы. 8 апреля поймали еще одного подозреваемого, жителя села Кантышево Микаила Мошхоева1998 года рождения.

По фактам посягательств на полицейских в двух соседних республиках СКР возбудил дела по ст. 317 и 222 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия).

В результате трех нападения члены банды убили трех полицейских, ранили 11. Накануне по этому делу задержаны двое с СВУ.