Власти столицы Ингушетии намерены навести порядок с незаконными свалками строительного мусора

Как сообщается в Телеграм-канале мэрии, ежедневно коммунальщики вынуждены выполнять не свою работу, в ином случае на просторах интернета распространяется информация о плохом санитарном состоянии столицы.

«Уважаемые жители, застройщики, нам всем нужно понять одно — если одно звено перестает выполнять свои функции, система перестает работать должным образом. Если мы не будем поддерживать и помогать друг другу мы не сможем сделать Магас чище», — говорится в обращении.

В мэрии считают, что необходимо обратить внимание на работу сотрудников коммунальных служб — это очень сложный труд, а мусор, который выбрасывается ненадлежащим образом усложняет и так не легкую работу. Более того, ломается техника, которая предназначена для твердых коммунальных отходов, а не для строительного мусора.

«Глава города Магас Усман Аушев поручил ответственным службам немедленно провести необходимые работы для выявления нарушителей. В настоящее время делается все возможное, чтобы выявить и наказать их по всей строгости закона», — отмечается в релизе.