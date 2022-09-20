Муниципалитет

Власти столицы Ингушетии намерены навести порядок с незаконными свалками строительного мусора

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Жители и застройщики Магаса игнорируют многочисленные просьбы столичной администрации вывозить строительный и крупногабаритный мусор на санкционированные свалки.

Как сообщается в Телеграм-канале мэрии, ежедневно коммунальщики вынуждены выполнять не свою работу, в ином случае на просторах интернета распространяется информация о плохом санитарном состоянии столицы.

«Уважаемые жители, застройщики, нам всем нужно понять одно — если одно звено перестает выполнять свои функции, система перестает работать должным образом. Если мы не будем поддерживать и помогать друг другу мы не сможем сделать Магас чище», — говорится в обращении.

В мэрии считают, что необходимо обратить внимание на работу сотрудников коммунальных служб — это очень сложный труд, а мусор, который выбрасывается ненадлежащим образом усложняет и так не легкую работу. Более того, ломается техника, которая предназначена для твердых коммунальных отходов, а не для строительного мусора.

«Глава города Магас Усман Аушев поручил ответственным службам немедленно провести необходимые работы для выявления нарушителей. В настоящее время делается все возможное, чтобы выявить и наказать их по всей строгости закона», — отмечается в релизе.

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