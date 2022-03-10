Власти Сунженского района Ингушетии разбираются с незаконным захватом более 60 га. земель

«Жители сельского поселения Нестеровское путем самоуправства захватили территорию площадью 62 га, чтоб закрепить за собой участки, установили несколько вагончиков и более 200 кольев, а также провели боронование границ самозахватов», — сказал собеседник.

По его словам, инцидент послужил поводом для проведения схода граждан с участием главы Сунженского района Магомеда Дзейтова, духовенства и местных жителей и депутатов.

«Обсуждалось выделение земель сельчанам под ИЖС, вопросы, препятствующие этому процессу. На сходе принято решение снести незаконно установленные вагончики и колья, обратиться к Главе республики с просьбой поручить соответствующим службам с учетом массовой застройки территории в 40 га для предотвращения конфликтных ситуаций утвердить список из 138 человек, представленный комиссией в составе депутатов, сотрудников администраций и органов правопорядка», — пояснил собеседник агентства.

Этот список был согласован с общественностью и сельскими депутатами.

Ранее посредством соцсетей жители упомянутого села неоднократно обращались к муниципальным и республиканским властям с просьбой выделить земельные участки под ИЖС нуждающимся малоимущим семьям по спискам местных депутатов, принять меры для исключения их передачи крупным предпринимателям.