Власти Сунженского района Ингушетии разбираются с незаконным захватом более 60 га. земель
В одном из населенных пунктов Сунженского района местные жители незаконно заняли земли для строительства частных домовладений, сообщил газете «Ингушетия» представитель муниципалитета.
«Жители сельского поселения Нестеровское путем самоуправства захватили территорию площадью 62 га, чтоб закрепить за собой участки, установили несколько вагончиков и более 200 кольев, а также провели боронование границ самозахватов», — сказал собеседник.
По его словам, инцидент послужил поводом для проведения схода граждан с участием главы Сунженского района Магомеда Дзейтова, духовенства и местных жителей и депутатов.
«Обсуждалось выделение земель сельчанам под ИЖС, вопросы, препятствующие этому процессу. На сходе принято решение снести незаконно установленные вагончики и колья, обратиться к Главе республики с просьбой поручить соответствующим службам с учетом массовой застройки территории в 40 га для предотвращения конфликтных ситуаций утвердить список из 138 человек, представленный комиссией в составе депутатов, сотрудников администраций и органов правопорядка», — пояснил собеседник агентства.
Этот список был согласован с общественностью и сельскими депутатами.
Ранее посредством соцсетей жители упомянутого села неоднократно обращались к муниципальным и республиканским властям с просьбой выделить земельные участки под ИЖС нуждающимся малоимущим семьям по спискам местных депутатов, принять меры для исключения их передачи крупным предпринимателям.