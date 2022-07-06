Водитель без прав сбил малолетнего ребенка в Ингушетии

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В сельском поселении Барсуки Назрановского района Ингушетии водитель без права управления транспортным средством и страхового полюса сбил малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

«В сельском поселении Барсуки на малолетнего ребенка, переходившего автодорогу «Карабулак-Назрань» в районе пересечения улиц Зязикова и Гагиева, наехал автомобиль «Лада «Калина». Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение ДРКБ Назрани», — говорится в сообщении.

В отношении водителя составлены административные протоколы по части 2 статье 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), части 1 статье 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) КоАП России.

Автомашина доставлена в ОМВД России по Назрановскому району.

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