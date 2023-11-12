Водитель иномарки пострадал при наезде на отбойник в Ингушетии
Один человек травмирован при наезде на отбойник, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе МЧС по республике.
ДТП произошло сегодня утром в Сунженском районе на 590 км федеральной автодороги «Кавказ» Р-217. Водитель Hyundai Accent, не справившись с управлением, совершил наезд на дорожный отбойник.
Пострадавший доставлен в травматологическое отделение Сунженской центральной районной больницы. Причины происшествия устанавливаются.