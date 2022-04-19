Военный комиссариат Ингушетии опроверг информацию об отправке срочников на Украину

Как сообщил газете «Ингушетия» Местоев, данная ложная информация появилась на видеохостинге «Ютуб».

«В видеообращении был призыв не служить своей Родине в период весеннего призыва 2022 года, основывая это тем, что вместо служению Родине срочников отведут в зону военных действий в ДНР и ЛНР. Таким образом, публикуя данные сведения, была строго нарушена статься 49 Конституции РФ, которая требует, чтобы публичные обвинения в нарушении правовых норм основывались только на имеющихся сведениях», — сказал военный комиссар.

По его словам, проходящие срочную службу по призыву не могут быть направлены для несения боевой службы в районы военных действий.

«Направления военнослужащих по призыву в места проведения военных операций возможно лишь после добровольного заключения контракта военнослужащим срочной службы.

Направление солдат, проходящих службу по призыву, в места проведения военных действий без заключения военного контракта является нарушением действующего законодательства России и уголовно наказуемо», — резюмировал Местоев.