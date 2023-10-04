Вопросы газоснабжения и безопасности абонентов обсудили в столице Ингушетии

На встрече с участием членов правительства региона и гендиректора «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберта Льянова, в первую очередь, была затронута тема подготовки к отопительному сезону. Отмечалось, что приняты все меры, чтобы не возникло никаких проблем.

Юрий Пахомовский отметил, что уровень газификации в республике высокий — почти 79% и те показатели, которые газовики имеют, вселяют уверенность, что план-график догазификации будет выполнен вовремя.

По его словам, во исполнение поручения председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера была утверждена корректировка программы развития газоснабжения и газификации Ингушетии, а также подписан график синхронизации выполнения работ на 2023 год. Общий объем запланированных инвестиций на эти цели в 2021–2025 годах — 1 млрд 250 млн рублей.

Заместитель гендиректора по реализации и транспортировке газа «Газпром межрегионгаз» подчеркнул, что есть нерешенные проблемы по некоторым объектам, которые требуют реконструкции. Он добавил, что программа газификации и догазификации полностью обеспечена людскими и материальными ресурсами, проблем по части финансирования нет и в этом заслуга республики, которая предоставила специальную надбавку в размере 12%.

Юрий Пахомовский заметил, что в текущем году уровень платежей повысился на 180 млн рублей против показателей прошлых лет.

«Мы одна из тех компаний, которая стремится к тому, чтобы республика развивалась. Но она должна развиваться в том режиме, как она развивается сегодня — спокойно, планомерно. И мы должны с вами это обеспечить — без каких-либо революционных решений, которые дестабилизируют обстановку или взбудоражат население. Мы этого не требуем, напротив, считаем, что плановая работа обеспечит нас показателями, которых мы хотим достичь. Так, сейчас мы активно развиваем программу развития газоснабжения, поэтому хотел лично сказать, чтобы вы попросили своих подчиненных, членов правительства уделять этому вопросу большое внимание», — отметил заместитель гендиректора «Газпром межрегионгаз», обращаясь к Главе региона.

Махмуд-Али Калиматов обратил внимание присутствующих на трагедии, связанные с хлопками газа. Он попросил уделять особое внимание этому вопросу, поскольку скоро начнется отопительный сезон. Также он считает необходимым выяснить, сколько было незаконных подключений, из-за чего в последующем происходили трагедии с причинением вреда здоровью жителей или их гибелью.

«На основании этих данных необходимо будет провести совещание. Темой его пусть будет начало отопительного сезона, увеличение использования газа для отопления. По итогам мероприятия, предложить ООО «Газпром межрегионгаз» провести проверки в торговых домах республики. Нужно установить, что там происходит», — сказал Глава.

Руководитель субъекта добавил, что необходимо дать указания подведомственным учреждениям, чтобы они проводили проверки в школах, детских садах, больницах, а также в мечетях.

Юрий Пахомовский согласился с этим и добавил, что обеспечение безопасности, в особенности в отопительный сезон, является приоритетной задачей.

Заключительной темой встречи стал вопрос, связанный с ежемесячной денежной компенсацией. Было отмечено, что из 68 — 70 тыс. абонентов-физических лиц примерно 36 — 39 тысяч получают льготу в виде ЕДК. Присутствующие единогласно решили, что необходимо уделять данному вопросу больше внимания.