Безопасность

Вопросы обеспечения безопасности населения обсудил Глава Ингушетии с представителями НАК

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Вопросы, касающиеся обеспечения безопасности населения, обсудил в Магасе Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов с представителями центрального аппарата Национального антитеррористического комитета России.

Было отмечено, что в связи со специальной военной операцией, проводимой на территории ДНР и ЛНР, необходимо принять превентивные меры для предотвращения возможных терактов и различного рода диверсий на территории страны.

В частности, необходимо активизировать профилактическую работу среди населения, а также усовершенствовать форму взаимодействия всех служб и ведомств, деятельность которых направлена на повышение безопасности жителей региона, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

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