Вопросы обеспечения безопасности населения обсудил Глава Ингушетии с представителями НАК
Вопросы, касающиеся обеспечения безопасности населения, обсудил в Магасе Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов с представителями центрального аппарата Национального антитеррористического комитета России.
Было отмечено, что в связи со специальной военной операцией, проводимой на территории ДНР и ЛНР, необходимо принять превентивные меры для предотвращения возможных терактов и различного рода диверсий на территории страны.
В частности, необходимо активизировать профилактическую работу среди населения, а также усовершенствовать форму взаимодействия всех служб и ведомств, деятельность которых направлена на повышение безопасности жителей региона, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.