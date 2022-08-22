Вопросы обеспечения безопасности населения обсудил Глава Ингушетии с представителями НАК

Было отмечено, что в связи со специальной военной операцией, проводимой на территории ДНР и ЛНР, необходимо принять превентивные меры для предотвращения возможных терактов и различного рода диверсий на территории страны.

В частности, необходимо активизировать профилактическую работу среди населения, а также усовершенствовать форму взаимодействия всех служб и ведомств, деятельность которых направлена на повышение безопасности жителей региона, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.