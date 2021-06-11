Вопросы содействия развитию конкуренции обсудят на двухдневном семинаре ФАС в Ингушетии

«В ходе дискуссии участниками совместно с экспертами будет рассмотрено 13 наиболее актуальных тем, среди которых вопросы реорганизации унитарных предприятий, реализации национального плана развития конкуренции, учета региональных особенностей при проведении закупок по нацпроектам в сфере строительства, субсидирования в агропромышленном комплексе и другие», — сказано в сообщении.

В ходе открытия двухдневного семинара Махмуд-Али Калиматов назвал главной целью мероприятия содействие развитию конкуренции и предупреждение нарушений антимонопольного законодательства.

«Одним из важнейших условий развития и устойчивого роста в ключевых направлениях является сильная конкуренция в экономике. С ней мы сможем приумножить богатства региона и страны и сделать лучше жизнь каждого жителя. Обеспечение экономических свобод, высокий уровень конкуренции и честная работа предпринимателей способствуют улучшению экономики и инвестиционной привлекательности», — цитирует руководителя республики его пресс-служба.

Он добавил, что в регионе дальнейшая антимонопольная работа будет планироваться исходя из того, что эта сфера всегда была и остаётся важной и одновременно сложной, влияющей не только на экономическую, но и на социально-политическую ситуацию.

«Между Ингушетией и ФАС России в 2019 году было подписано соглашение о взаимодействии. Для реализации указанного соглашения в 2020 году региональным правительством и ингушским УФАС был разработан план действий, ключевой задачей которой является установление жесткого контроля над расходованием средств, выделенных на реализацию различных программ, в том числе и нацпроектов. Ни одна копейка не может быть похищена, использована не по назначению», — добавил Калиматов.

В свою очередь, заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов отметил, что в сегодняшней экономической ситуации совместное обсуждение вопросов развития конкурентной среды актуально как никогда. Обмен мнениями и опытом с коллегами из других регионов помогает лучше понимать существующие тенденции и формировать требования к работе в текущих условиях.

«Такие семинары позволяют территориальным органам ФАС России не только обмениваться передовым опытом в сфере развития конкурентной политики и антимонопольного законодательства, но и совместно с региональными органами исполнительной власти вырабатывать новые действенные подходы и решения для их применения в нашей деятельности», — сказал представитель антимонопольного ведомства.