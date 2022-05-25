Вопросы сотрудничества госуниверситета Ингушетии с НИИ робототехники ЮФУ обсудили в Магасе

Калиматов отметил, что в регионе острая нехватка специалистов технического профиля и в этой сфере контакты могут быть полезными как для республики, так и для института, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

«Уверен, что это будет полезное сотрудничество, которое даст нам возможность перестроить в республике работу по созданию кадрового потенциала. Нам не хватает специалистов технических профессий, и мы надеемся, что сотрудничество с вашим вузом открывает нам перспективы в этом направлении», — сказал руководитель субъекта.

Во встрече в Магасе также приняли участие руководитель рабочей группы научно-технического совета военно-промышленного комплекса России, профессор Михаил Медведев и ректор Ингушского государственного университета, профессор Фатима Албакова.

Накануне главный вуз республики заключил соглашение о сотрудничестве с НИИ. Албакова считает, что это является важным и продуманным шагом в целях формирования новых инженерных и IT-технологий в образовательном процессе университета. Ректор выразила особую благодарность за подарок в виде нового дорогостоящего оборудования. В целях развития сотрудничества в области образования, науки, технологий и повышения квалификации специалистов будет создана лаборатория по электротехнике и радиоэлектронике.

По ее мнению, договор является «Точкой роста» для развития фундаментальных наук в области новых технологий, что позволит создать лучшие условия для реализации потенциала молодого поколения в ИнгГУ.

«Это не первая наша встреча с представителями вашего вуза. Такая встреча состоялись в Таганроге в Инженерно-технологической академии ЮФУ. Мы уже обсуждали пути сотрудничества и уже определили электроэнергетику, IT- технологии и, возможно, робототехнику. Мы найдем еще много точек соприкосновения для нашего сотрудничества в дальнейшем. Я очень счастлив, что Фатима Юсуповна подписала соглашение. Это первый шаг на пути нашего дальнейшего перспективного и стратегического партнерства», — цитирует Пшихопова пресс-служба Главы и правительства республики.