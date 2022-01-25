Воспитанников демонтируемого ФОКа в Ингушетии распределят по школам города Сунжи

На днях начальник социального отдела администрации Сунженского района Ибрагим Гулиев совместно с директорами ФОКа и спортивной школы района провели осмотр тренировочных залов, в которых расположат ребят.

Воспитанников спортивных секций примут школы города Сунжи, а именно №№ 1, 2, 3, 5 и 6. Заниматься юные спортсмены будут с теми же тренерами. Тренировки начнутся уже в ближайшее время.