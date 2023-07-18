Врачи Ингушетии со специалистами из Москвы проводят операции пациентам с патологией лица

Как сообщает пресс-служба больницы, ингушские медики перенимают опыт у московских коллег и проводят в тандеме сложнейшие операции для пациентов с патологиями лица.

«Со стороны руководства ИРКБ, главврача Луизы Кодзоевой предпринимаются очень большие усилия для развития челюстно-лицевой хирургии в Ингушетии. Она большой молодец и энтузиаст. Наша задача не просто приезжать сюда и проводить операции, а подготавливать местные кадры, передавать свой опыт на практике. Наша цель — распространение и внедрение в клиническую практику самых современных методов лечения», — отметил Сергей Иванов.

В медучреждении напомнили, что московские специалисты приезжают в регион каждый год. Там считают, что в скором времени ингушские медики будут проводить такие сложные оперативные вмешательства самостоятельно.