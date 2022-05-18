Вручение меча Победы Малгобеку — дань уважения защитникам города, считает Глава Ингушетии
Вручение символического меча Победы городу воинской славы Малгобеку — это дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны — защитникам города, которые нанесли поражение противнику и сорвали план гитлеровского командования по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов, считает Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
«Очень приятно быть в числе тех, кто увезет в свой город, свою республику такой ценный подарок. Скоро наши жители смогут воочию его увидеть», — написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что «клинок также станет отличным подарком к 15-летию со дня присвоения Малгобеку почетного звания «Город воинской славы».
Как ранее сообщала «Ингушетия», 9 июня текущего года в зале Славы Центрального музея ВОВ представители Совета Федерации вручат меч Победы городу воинской славы Малгобеку.
В торжественном мероприятии примут участие председатель СФ Валентина Матвиенко, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, российские сенаторы, представители Минобороны страны, Герои Советского Союза, России и ветераны ВОВ, участники боевых действий и представители военно-патриотических общественных движений.
Малгобеку почетное звание «Город воинской славы» было присвоено 8 октября 2007 года.