«Очень приятно быть в числе тех, кто увезет в свой город, свою республику такой ценный подарок. Скоро наши жители смогут воочию его увидеть», — написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что «клинок также станет отличным подарком к 15-летию со дня присвоения Малгобеку почетного звания «Город воинской славы».

Как ранее сообщала «Ингушетия», 9 июня текущего года в зале Славы Центрального музея ВОВ представители Совета Федерации вручат меч Победы городу воинской славы Малгобеку.

В торжественном мероприятии примут участие председатель СФ Валентина Матвиенко, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, российские сенаторы, представители Минобороны страны, Герои Советского Союза, России и ветераны ВОВ, участники боевых действий и представители военно-патриотических общественных движений.

Малгобеку почетное звание «Город воинской славы» было присвоено 8 октября 2007 года.