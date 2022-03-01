Вскоре выйдет в свет журнал «Народное творчество Республики Ингушетия»
В Ингушетии планируют выпускать новый журнал — «Народное творчество Республики Ингушетия». Это проект Республиканского дома народного творчества, рассказал директор учреждения Алаудин Эсмурзиев.
Журнал будет знакомить читателей с народным творчеством и культурой народов Ингушетии, освещать деятельность домов культуры республики, народных мастеров и ремесленников.
На страницах периодического издания будет рассказываться об истории и современном состоянии традиционного ремесленного искусства и устного народного творчества региона.