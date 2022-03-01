Вскоре выйдет в свет журнал «Народное творчество Республики Ингушетия»

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В Ингушетии планируют выпускать новый журнал — «Народное творчество Республики Ингушетия». Это проект Республиканского дома народного творчества, рассказал директор учреждения Алаудин Эсмурзиев.
 

Журнал будет знакомить читателей с народным творчеством и культурой народов Ингушетии, освещать деятельность домов культуры республики, народных мастеров и ремесленников.

На страницах периодического издания будет рассказываться об истории и современном состоянии традиционного ремесленного искусства и устного народного творчества региона.

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