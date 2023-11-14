Мошенничество

Второй участник организованной группы из Ингушетии предстанет перед судом за мошенничество

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Второй участник организованной группы из Ингушетии предстанет перед судом за мошенничество в сфере страхования, сообщает пресс-служба СК России.

Отмечается, что главным следственным управлением СКР по СКФО завершено расследование уголовного дела в отношении жителя республики, который обвиняется в 4-х эпизодах мошенничества в сфере страхования и пособничестве в совершении служебного подлога.

По данным следствия, в августе 2019 в регионе была организованная преступная группа, которая занималась мошенничеством в сфере страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, то есть хищением имущества страховых компаний, путем обмана относительно наступления страхового случая.

Лидер группы с использованием своих родственных и дружеских связей подбирал документы физических лиц для использования их в качестве участников ДТП. После оформления при содействии сотрудников ДПС фиктивных документов, он обращался в страховые компании за получением незаконных выплат и впоследствии с использованием своих знакомств оказывал содействие в получении в банке перечисленных страховыми компаниями денежных средств и распределял их между участниками ОПГ.

В период с ноября 2019 года по май 2020 года на территории Ингушетии совершено не менее 4-х фактов мошенничества, а страховым компаниям причинен ущерб на сумму почти 1,5 млн рублей.

Свою вину фигурант дела признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В целях обеспечения исполнения приговора в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого.

Расследование уголовного дела в отношении остальных участников организованной преступной группы продолжается.

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