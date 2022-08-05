Полеты будут совершаться дважды в неделю — в четверг и воскресенье. Время в пути составляет 1 час 40 минут. Стоимость билета — от 3 тыс. рублей.

Также 6 августа из региона будет запущен новый рейс в Санкт-Петербург, который будет совершаться по средам и субботам, а с 9 сентября — в Тюмень. Тем временем рейс в Самару продолжает работу с полной загрузкой.

«Стоимость билетов невысокая, поскольку рейсы субсидируются федеральным и местным бюджетом», — отметили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Аэропорт «Магас» имени первого Героя России Суламбека Осканова расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. В него входят аэровокзал с необходимыми помещениями и оборудованием для пограничного, иммиграционного, таможенного, ветеринарного и санитарно-карантинного контроля, предусмотренного для пункта пропуска через государственную границу России.