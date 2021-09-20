Явка на парламентских выборах в Ингушетии по предварительным данным составила более 84%

«По предварительным данным, проголосовало 197 тыс. 264 человек из 234 600, или 84,06%», — сообщил газете «Ингушетия» исполняющий обязанности заместителя главы избиркома региона Муслим Албогачиев.

Он отметил, что в ходе выборной кампании, в течение трех дней, серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход и итоги голосования, не выявлено.