Юная художница из Ингушетии стала дипломантом конкурса «Российский берег. Победный май»

По словам собеседника, воспитанница кружка изобразительного искусства Дома культуры сельского поселения Долаково стала дипломантом первой степени в номинации «Художественно-прикладное творчество», где она представила несколько своих работ под общим названием «Цветы Победы».

Также оргкомитет конкурса отметил наставницу юной художницы — руководителя кружка «Долаковская улица» Хаву Шакриеву за сотрудничество и высокие профессиональные качества, проявленные при подготовке конкурсантки, а также за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Собеседник отметил, что конкурс «Российский берег. Победный май» проходил в преддверии 78-й годовщины Великой Победы по инициативе Международного форума искусств Grand Art и Министерства культуры Крыма.