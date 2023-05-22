Конкурс

Юная художница из Ингушетии стала дипломантом конкурса «Российский берег. Победный май»

0

Юная художница из Ингушетии Хадижа Акиева получила признание на международном конкурсе «Российский берег. Победный май», сообщил нашему изданию представитель Республиканского дома народного творчества.

По словам собеседника, воспитанница кружка изобразительного искусства Дома культуры сельского поселения Долаково стала дипломантом первой степени в номинации «Художественно-прикладное творчество», где она представила несколько своих работ под общим названием «Цветы Победы».

Также оргкомитет конкурса отметил наставницу юной художницы — руководителя кружка «Долаковская улица» Хаву Шакриеву за сотрудничество и высокие профессиональные качества, проявленные при подготовке конкурсантки, а также за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Собеседник отметил, что конкурс «Российский берег. Победный май» проходил в преддверии 78-й годовщины Великой Победы по инициативе Международного форума искусств Grand Art и Министерства культуры Крыма.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Яровой сев в Ингушетии завершен на 50%
В Ингушетии работает горячая линия по профилактике клещевого энцефалита
Ингушским школьникам накануне Дня славянской письменности и культуры рассказали о профессии учителя
Производство скота и птицы на убой в Ингушетии выросло почти на 60%
Ингушский ТЮЗ готовится к сдаче нового спектакля
За спасение трехлетней девочки в Ингушетии наградили сотрудников МЧС
В Ингушетии проводится месячник детской электробезопасности
Ингушские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по дзюдо среди взрослых в Анапе
Реконструируемый по просьбе жителей мост откроют к июлю в Ингушетии
Волонтеры собрали 30 мешков мусора вдоль берега реки Сунжа в рамках акции «Вода России»
В Назрановском районе Ингушетии обсудили асоциальное поведение некоторых граждан

Главное

Яндекс.Метрика

 