Юная художница из Ингушетии стала дипломантом конкурса «Российский берег. Победный май»
Юная художница из Ингушетии Хадижа Акиева получила признание на международном конкурсе «Российский берег. Победный май», сообщил нашему изданию представитель Республиканского дома народного творчества.
По словам собеседника, воспитанница кружка изобразительного искусства Дома культуры сельского поселения Долаково стала дипломантом первой степени в номинации «Художественно-прикладное творчество», где она представила несколько своих работ под общим названием «Цветы Победы».
Также оргкомитет конкурса отметил наставницу юной художницы — руководителя кружка «Долаковская улица» Хаву Шакриеву за сотрудничество и высокие профессиональные качества, проявленные при подготовке конкурсантки, а также за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Собеседник отметил, что конкурс «Российский берег. Победный май» проходил в преддверии 78-й годовщины Великой Победы по инициативе Международного форума искусств Grand Art и Министерства культуры Крыма.