Бокс

Юниорская сборная Ингушетии по боксу стала первой в командном зачете на открытом турнире

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Сборная Ингушетии по боксу завоевала путевки на первенство страны, которое пройдет с 5 по 14 мая текущего года, и стала первой в командном зачете на турнире Центрального совета ФСО профсоюзов «Россия» среди юниоров 17-18 лет.

Как сообщила «Ингушетии» в федерации бокса республики, состязания проходили в станице Суворовская Ставропольского края в течение пяти дней.

В турнире приняли участие более 100 боксёров из ДНР, Калмыкии, Чечни, Санкт-Петербурга, Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Ингушетии, Свердловской области, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Липецкой, Ростовской, Белгородской областей и других субъектов федерации.

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