Бокс

Юные ингушские боксеры успешно выступили на турнире в станице Суворовская Ставропольского края

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Юные ингушские спортсмены успешно выступили на открытом турнире по боксу в станице Суворовская Ставропольского края.

Сборная Ингушетии завоевала на этих соревнованиях пять золотых и две серебряные медали. По информации Федерации бокса республики, победителями турнира стали Ахильгов Самир в весовой категории 37 кг (2009-2010 г. р.), Джаутханов Рамазан, 36 кг (2009-2010 г. р.), Котиев Зубейр, 24 кг (2013-2014 г. р.), Илиев Ахмед, 31 кг (2013-2014 г. р.).

На вторую ступеньку пьедестала поднялись Илиев Магомед в весовой категории до 30 кг (2013-2014 г. р.) и Котиев Рамазан в весовой категории 63,5 кг (2005-2006 г. р).

В номинации «Приз за лучшую технику» награды удостоился Илиев Ахмед (2013-2014 г. р.), который также выступал в возрастной категории 2011-2012 г. р. и завоевал золотую медаль.

Отмечается, что спортсменов подготовили тренеры Чахкиев Ислам и Ахильгов Султан.

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