Юные ингушские мастера тайского бокса успешно выступили на открытом турнире в Сочи

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Воспитанники спортшколы «Чемпион» из сельского поселения Яндаре успешно выступили на открытом турнире — чемпионате и первенстве Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по тайскому боксу в возрастной категории 10-15 лет.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, на состязаниях в Сочи золотые медали завоевали Хашагульгов Салахудин и Хашагульгов Абдул-Малик (10-11 лет). Галаев Якуб, Хашагульгов Султан и Галаев Иса (14-15 лет) поднялись на третью ступеньку пьедестала.

Следующим этапом для ингушских мастеров тайского бокса, которые завоевали медали, станет участие в чемпионате России, который пройдёт в марте в Улан-Удэ. Также спортсмены выступят на первенстве страны в апреле в Нижнем Новгороде.

Напомним, в открытом турнире в Сочи приняли участие более 400 спортсменов из 15 субъектов РФ. Команда из Ингушетии в своей возрастной категории выиграла третье общекомандное место.

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