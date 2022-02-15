Юные ингушские мастера тайского бокса успешно выступили на открытом турнире в Сочи

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, на состязаниях в Сочи золотые медали завоевали Хашагульгов Салахудин и Хашагульгов Абдул-Малик (10-11 лет). Галаев Якуб, Хашагульгов Султан и Галаев Иса (14-15 лет) поднялись на третью ступеньку пьедестала.

Следующим этапом для ингушских мастеров тайского бокса, которые завоевали медали, станет участие в чемпионате России, который пройдёт в марте в Улан-Удэ. Также спортсмены выступят на первенстве страны в апреле в Нижнем Новгороде.

Напомним, в открытом турнире в Сочи приняли участие более 400 спортсменов из 15 субъектов РФ. Команда из Ингушетии в своей возрастной категории выиграла третье общекомандное место.