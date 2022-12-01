Тхэквондо

Юные тхэквондисты Ингушетии из села Экажево стали призёрами турнира в Хасавюрте

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Воспитанники спортивной школы «Экажево» стали победителями и призерами открытого турнира по тхэквондо в Хасавюрте, посвящённого Дню Конституции РФ.

Соревнования проходили во Дворце спорта имени Гамида Гамидова. На турнире состязались более 100 юношей 2008-2010, 2011-2012 и 2013-2014 годов рождения из Дагестана, Чечни и Ингушетии.

Как сообщили в администрации Назрановского района, призёрами стали следующие представители спортшколы «Экажево»: Албогачиев Магомед-Амир — 2-е место в весовой категории 49 кг, Шанхоев Ибрагим — 3-е место в весовой категории 37 кг. В возрастной категории «младшие юноши» отличились Шанхоев Абубакар — 1-е место в весовой категории 26 кг, Шанхоев Исмаил — 3-е место в весовой категории 30 кг. Тренируются ребята под руководством Шанхоева И. Ю. и Шанхоева М. Ю.

Отмечается, что победителям и призерам состязаний вручили кубки, медали, дипломы и ценные призы.

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