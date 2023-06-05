Наркотики

За 13 «закладок» с героином житель Ингушетии ответит в суде

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27-летний житель Ингушетии обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В январе текущего года молодой человек, действуя в группе лиц по предварительному сговору, из тайника приобрел героин — 20 гр. Он его в 19 свертков, а затем часть из них разместил в оборудованных им 13 тайниках в городе Карабулаке. После он направлял сообщнику посредством сообщений в сети «Интернет» информацию о местонахождении «закладок», который в свою очередь должен был передавать данные наркозависимым лицам.

13 января этого года злоумышленник был задержан полицейскими с поличным, а героин, в том числе и из ранее размещенных закладок, был изъят. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Карабулакский районный суд.

В отношении соучастника фигуранта дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.

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