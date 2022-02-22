За 2021 год в Ингушетии обновили свыше 68 км дорог

«Результатами 2021 года мы довольны, завершили мы год со стопроцентным освоением средств. Республика вошла в тройку лучших (вторые по России) по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в 2021 году мы ввели в эксплуатацию 68,2 км автомобильных дорог, из них в рамках дорожного нацпроекта 53 км», — сказал собеседник.

Кроме того, регион стал первым по стране, завершившим госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий».

«Безопасные качественные дороги» — национальный проект, реализуемый в 84 регионах страны. Он оказывает большое влияние на транспортную инфраструктуру в России: строятся новые современные магистрали, мосты и путепроводы, применяются современные технологии и материалы, внедряются интеллектуальные транспортные системы, повышается сохранность трасс.

Главная цель национального проекта «Безопасные качественные дороги» — повышение качества жизни населения.