Дороги

За 2021 год в Ингушетии обновили свыше 68 км дорог

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Дорожники Ингушетии в 2021 году ввели в эксплуатацию 68,2 км автомобильных дорог, сообщил в интервью газете «Ингушетия» руководитель Минавтодора Батыр Хаматханов.

«Результатами 2021 года мы довольны, завершили мы год со стопроцентным освоением средств. Республика вошла в тройку лучших (вторые по России) по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в 2021 году мы ввели в эксплуатацию 68,2 км автомобильных дорог, из них в рамках дорожного нацпроекта 53 км», — сказал собеседник.

Кроме того, регион стал первым по стране, завершившим госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий».

«Безопасные качественные дороги» — национальный проект, реализуемый в 84 регионах страны. Он оказывает большое влияние на транспортную инфраструктуру в России: строятся новые современные магистрали, мосты и путепроводы, применяются современные технологии и материалы, внедряются интеллектуальные транспортные системы, повышается сохранность трасс.

Главная цель национального проекта «Безопасные качественные дороги» — повышение качества жизни населения.

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