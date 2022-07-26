Статистика

За 6 месяцев текущего года в Ингушетии почти на 2% увеличилось поголовье КРС

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В Ингушетии объем продукции сельского хозяйства всех производителей в январе-июне 2022 года в действующих ценах составил 6778,4 млн рублей или 106,6 % в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода предыдущего года.

Как сообщает Северо-Кавказстат, в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 июля по сравнению с аналогичной датой 2021 года увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 1,7% (70 305 голов), поголовье птицы увеличилось на 0,8% (355 676), овец и коз насчитывается 301 328 голов, увеличение составляет 4,3 %

За 6 месяцев в хозяйствах производство молока по расчетам составило — 69 577,360 тонны, что на 15,6% больше предыдущего периода 2021 года, производство яиц увеличилось на 15,3% и составило — 13 480 тыс. штук, производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило — 4325,688 тонн, на 13,8% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

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