За гибель младенца в ДТП будут судить жителя Ингушетии

Отмечается, что обвиняемый 22 февраля текущего года в городе Назрани, управляя автомобилем «ВАЗ-21053» без номеров, совершая движение ТС задним ходом, не убедился в безопасности совершаемого маневра, не уступил водителю Ford Focus, который двигался по главной стороне дороги, и совершил столкновение с ним.

В результате ДТП, находившийся в салоне иномарки 4-месячный ребенок получил различные травмы головы, от которых скончался через неделю в больнице.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд.