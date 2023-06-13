ДТП

За гибель младенца в ДТП будут судить жителя Ингушетии

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28-летний житель Ингушетии обвиняется в нарушении ПДД, в результате чего погиб младенец, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Отмечается, что обвиняемый 22 февраля текущего года в городе Назрани, управляя автомобилем «ВАЗ-21053» без номеров, совершая движение ТС задним ходом, не убедился в безопасности совершаемого маневра, не уступил водителю Ford Focus, который двигался по главной стороне дороги, и совершил столкновение с ним.

В результате ДТП, находившийся в салоне иномарки 4-месячный ребенок получил различные травмы головы, от которых скончался через неделю в больнице.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд.

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