За III квартал ЦУР Ингушетии обработал более 2,5 тыс. обращений жителей
За третий квартал текущего года Центр управления регионом Ингушетии в системе «Инцидент Менеджмент» обработал 2681 обращение граждан.
«Больше всего жителей беспокоят вопросы ЖКХ (отсутствие холодной воды), вопросы социального обслуживания, а также состояние дорог», — отметил представитель центра.
Лидеры по количеству обращений: города Магас и Малгобек — 1058 и 462 соответственно, а также Сунженский район (385), Назрань (305) и Назрановский район (234).
В ЦУР отметили, что написать о своей проблеме можно в официальных сообществах органов власти в ВК и ТГ.
Напомним, что основной задачей центра является анализ обращений и сообщений, которые поступают от жителей в различные ведомства и госучреждения через традиционные каналы, социальные сети.