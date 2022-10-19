За III квартал ЦУР Ингушетии обработал более 2,5 тыс. обращений жителей

«Больше всего жителей беспокоят вопросы ЖКХ (отсутствие холодной воды), вопросы социального обслуживания, а также состояние дорог», — отметил представитель центра.

Лидеры по количеству обращений: города Магас и Малгобек — 1058 и 462 соответственно, а также Сунженский район (385), Назрань (305) и Назрановский район (234).

В ЦУР отметили, что написать о своей проблеме можно в официальных сообществах органов власти в ВК и ТГ.

Напомним, что основной задачей центра является анализ обращений и сообщений, которые поступают от жителей в различные ведомства и госучреждения через традиционные каналы, социальные сети.