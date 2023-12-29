Наркотики

За попытку сбыть в Ингушетии мефедрон житель Татарстана получил 8 лет тюрьмы

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Магасским районным судом в покушении на сбыт синтетического наркотика признан виновным 37-летний житель Татарстана, информировали «Ингушетию» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как отмечается, в марте уходящего года мужчина приобрел в регионе для сбыта более 43 граммов мефедрона, но реализовать его не смог. Он был задержан правоохранителями с поличным в сельском поселении Плиево Назрановского района, изъято 9 свертков.

Фигурант приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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