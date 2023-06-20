Суррогат

За продажу суррогатного алкоголя жительница Ингушетии отработает 200 часов

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За сбыт суррогатного алкоголя 46-летняя жительница Малгобека по приговору суда отработает 200 часов, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ингушетии.

В январе этого года при продаже очередной бутылки фальсифицированной алкогольной продукции за денежное вознаграждение в торговом павильоне города, она была задержана правоохранителями.

Отмечается, что по уголовному делу были проведены необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, результаты которых подтвердили, что содержащаяся, в изъятой полицейскими партии бутылок, спиртосодержащая жидкость представляет опасность для здоровья и жизни потребителей.

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