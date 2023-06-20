За продажу суррогатного алкоголя жительница Ингушетии отработает 200 часов

В январе этого года при продаже очередной бутылки фальсифицированной алкогольной продукции за денежное вознаграждение в торговом павильоне города, она была задержана правоохранителями.

Отмечается, что по уголовному делу были проведены необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, результаты которых подтвердили, что содержащаяся, в изъятой полицейскими партии бутылок, спиртосодержащая жидкость представляет опасность для здоровья и жизни потребителей.